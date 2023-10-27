شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والصليب الأحمر يبحثان سبل تكثيف جهود ضمان إيصال المساعدات ل‎غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، مباحثات موسعة في ‎نيويورك، الخميس حول سبل تكثيف الجهود المستهدفة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية إلى ‎غزة.

وتم التأكيد خلال اللقاء، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وفي إطار جهود وزير الخارجية الأردني، أجرى الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني‎ خوسيه مانويل ألباريس الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، اتصالاً هاتفياً اليوم، في إطار الجهود التي يبذلها ‎الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف الحرب على ‎غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما أجرى الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية البرتغالي لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة‬⁩ اليوم، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.