شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. إصابة فلسطيني في اقتحام قوات الاحتلال لنابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي اليوم الجمعة، إثر اقتحام الاحتلال مدينة نابلس،

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شابًا أصيب برصاص الاحتلال الحي في ركبته، نُقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات المدينة لتقي العلاج.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس بعدد كبير من الجيش الجهتين الشرقية والغربية، وسيرت آلياتها في شوارعها، وتركز الاقتحام في حي رفيديا وفي شارع الحسبة شرق المدينة، وشارع ابن رشد في الجبل الشمالي، والمخفية غربي المدينة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلت شارع القدس المحاذي لمخيم بلاطة شرق المدينة.

اقتحام الخليل وأريحا

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، المدينة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

واقتحمت أحد المنازل في المنطقة الجنوبية من المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة اريحا، بعدد كبير من جيش الاحتلال من مدخلها الشرقي بعدة آليات.