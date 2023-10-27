شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "ممرات إنسانية" لوصول المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب زعماء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ حيال الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ودعوا إلى فترات توقف للقتال وفتح ممرات إنسانية في غزة، من أجل السماح بوصول الإمدادات للمدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وجاء في بيان مشترك صدر يوم الخميس، أن الإجراءات ستسمح ببوصول المساعدات بشكل مستمر وسريع وآمن، ودون عوائق".

تسهيل الحصول على المساعدات

كما أيدت دول الاتحاد الأوروبي إنشاء ممرات آمنة من أجل تسهيل الحصول على المواد الغذائية والماء والرعاية الطبية والوقود، والمأوى، وضمان عدم إساءة استخدام هذه المساعدات من قبل جهات أخرى".

ويأتي الحل الوسط بعدما كانت المناشدات من أجل وقف فوري لإطلاق النار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة محل نقاش ساخن في التكتل الأوروبي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأيد مثل هذه المناشدة بعض دول الاتحاد الأوروبي، وبينها إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا، خلال قمة قادة التكتل في بروكسل، بينما رفضتها دول أخرى، مثل ألمانيا والمجر.