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جيش الاحتلال يعلن وفاة أحد جنوده متأثرا بإصابته أثناء هجوم الفصائل الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، وفاة جندي كان قد أصيب خلال هجوم الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الجاري، متأثرا بجراحه ،وفقا لما نشرته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجندي هو الرقيب شوعام موشيه بن هاروش (20 عاما)، وكان ينتمي إلى وحدة الاستطلاع في لواء ناحال.

وبوفاة بن هاروش، يرتفع العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين القتلى في هجوم الفصائل الفلسطينية إلى 310.

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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