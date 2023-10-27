"الأغذية العالمي": التفتيش "المبالغ فيه" يعرقل تدفق المساعدات إلى غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "عمون"، عن مديرة البرنامج سيندي مكين، قولها "حصلنا على القليل جدا من الشاحنات".

وأضافت: "نحتاج إلى إدخال كميات كبيرة".

وتابعت: "نحتاج إلى وصول آمن بلا قيود إلى غزة حتى نتمكن من إطعام الناس والتأكد من ألا يموتوا جوعا، لأن هذا ما يحدث".

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فقد دخل غزة 3 شاحنات تابعة له تحمل نحو 60 طنا من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام 200 ألف شخص ليوم واحد.

أمس, 14:33 GMT

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد ذكر في بيان، أمس الخميس، أن "طواقم الهلال الأحمر تستلم 12 شاحنة من الأشقاء في الهلال الأحمر المصري، عند معبر رفح، تحتوي ماء وغذاء وأدوية ومستلزمات طبية".

وأضاف أن "عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة وصل إلى 74 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.