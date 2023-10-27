الخليج اليوم .. الإمارات تشهد خسوفاً جزئياً للقمر غداً السبت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الحساب الرسمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن حدوث خسوف جزئي للقمر مساء يوم غد السبت، وسيشاهد من إمارة دبي بنسبة 12%. مبيناً على حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا" المساجد المقترحة لإقامة صلاة الخسوف في دبي.

وخسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية. وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفا كليا) أو تقريبي (فيكون خسوفا جزئيا).

كيفية صلاة الكسوف

هي ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان.

تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى جهرا، وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع، فيسمع، ويحمد، ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلى الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

تكون القراءة جهرية لحديث عائشة في الصحيحين "جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته".

وجاء تقدير طول القيام الأول في حديث ابن عباس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا، نحوا من سورة البقرة" (حديث متفق عليه).

وعن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاته" (رواه البخاري ومسلم).

ولا يطيل الرفع من الركوع الثاني ولا الجلوس بين السجدتين ولا التشهد.

وتصح الصلاة بأي قدر من القراءة، ولكن يستحب إطالتها.

ويسن أن يكثر ذكر الله، الاستغفار، التكبير، الصدقة، التقرب إلى الله سبحانه تعالى بما استطاع من القرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا" (متفق عليه).

ومن العلماء من يرى أنه لو صلاها ركعتين كالنافلة صحت وأجزأته للكسوف، وفاتته السنة.