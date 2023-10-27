"ميتا" و"تيك توك" تكشفان حقيقة "حظر المحتوى المؤيد لفلسطين"

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، أن شركتي "ميتا" (تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) و"تيك توك" ردتا على اتهامات من حكومة ماليزيا بشأن حظر المحتوى المؤيد للجانب الفلسطينيين، خلال الحرب الدائرة في غزة.
وأوضحت "ميتا" التي تمتلك منصة "فيسبوك"، إنه لا صحة لمثل هذه الاتهامات، وأنها لا تتعمد قمع الأصوات على منصتها، في وقت قالت شركة "تيك توك" إن اتهامات كوالالمبور لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين "لا أساس لها من الصحة".
ويشار إلى أن حكومة ماليزيا قد حذرت من إجراءات محتملة ضد شركتي "ميتا" و"تيك توك"، مشيرة إلى أن منصاتهما متهمة بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين.
وفي الأسبوع الماضي، أطلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة لمقاطعة تطبيقات شركة "ميتا"، لمدة 24 ساعة، بداية من فجر يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى فجر اليوم التالي السبت، وذلك تعبيرا عن احتجاجهم على انحياز تطبيقاتها لإسرائيل، خلال حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أشار إلى أن قواته البرية قامت بتوغل خلال الساعات الماضية في غزة وهاجمت أهدافا تابعة لحركة "حماس" الفلسطينية.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.