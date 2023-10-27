قوات الدعم السريع تفرج عن 265 أسيرا من الجيش السوداني

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وأضافت أنها "تخوض الحرب الحالية من أجل بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تحقق السلام العادل والشامل وترفع الظلم والتهميش".
وأكدت أن "إنهاء الحرب، يقتضي مخاطبة جذور الأزمة في السودان ومعالجتها على نحوٍ يرفع المظالم التاريخية ويرد الحقوق، ويحقق الانتقال السلمي الديمقراطي والسلام المستدام".
ومن جانبها، دعت المملكة العربية السعودية الأطراف المتحاربة في السودان إلى تنفيذ مضمون اتفاق إعلان جدة الذي تم التوصل إليه في مايو/ أيار الماضي.
أمس, 17:36 GMT
واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.