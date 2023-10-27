قوات الدعم السريع تفرج عن 265 أسيرا من الجيش السوداني

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس"، إن "هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء المباحثات بمنبر جدة لإنهاء معاناة الشعب بسبب الحرب".

وأضافت أنها "تخوض الحرب الحالية من أجل بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تحقق السلام العادل والشامل وترفع الظلم والتهميش".

وأكدت أن "إنهاء الحرب، يقتضي مخاطبة جذور الأزمة في السودان ومعالجتها على نحوٍ يرفع المظالم التاريخية ويرد الحقوق، ويحقق الانتقال السلمي الديمقراطي والسلام المستدام".

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع لوقف الحرب وعودة الحياة الطبيعية للسودانيين.

ومن جانبها، دعت المملكة العربية السعودية الأطراف المتحاربة في السودان إلى تنفيذ مضمون اتفاق إعلان جدة الذي تم التوصل إليه في مايو/ أيار الماضي.

أمس, 17:36 GMT

وتضمن إعلان جدة، تفاهمات مبدئية حول اتفاقية إعلان المبادئ العامة للتفاوض وآلية المراقبة والتحقق، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمواطنين، بالإضاف إلى إنشاء (المركز المشترك لوقف إطلاق النار) الذي ستقوده المملكة العربية السعودية".

وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.

واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.