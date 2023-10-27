"سفاح العراق" يصل إلى إسرائيل.. تطبيق تكتيك "حرب الموصل" الأمريكي ضد غزة... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت المصادر إلى أن العسكريين الأمريكيين سيعملون كخبراء بهدف نقل خبراتهم العسكرية والميدانية.

وكانت المصادر الإعلامية الأمريكية قد أكدت قيام البيت الأبيض بإرسال أحد أشهر جنرالات حرب العراق، وهو جنرال المشاة البحرية جيمس غلين، بهدف تقديم المشورة للجيش الإسرائيلي ووضع الخطط لتنفيذ الهجوم البري على غزة.

وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الثلاثاء الماضي، إرسال أنظمة دفاع جوي متطورة متعددة إلى إسرائيل بالإضافة لإرسال مستشارين عسكريين خبراء في حرب الشوارع، للمساعدة في "التخطيط للحرب"، قبل أيام من الهجوم البري المتوقع على قطاع غزة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه من غير الواضح إلى أي مدى سوف يؤثر هذا على مخططات الإسرائيليين.

وأوضح المسؤول أن أحد الضباط الذين يقودون عمليات الإسناد هو الجنرال في مشاة البحرية جيمس غلين، الذي ساعد سابقًا في قيادة قوات العمليات الخاصة ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) وخدم في الفلوجة بالعراق، خلال بعض من أكثر المعارك الحضرية (داخل المدن) سخونة هناك.

تطبيق أساليب "سفاح العراق" لمساعدة إسرائيل

أطلقت مصادر إعلامية غربية وعربية على الجنرال الأمريكي لقب "سفاح العراق" أو "جزار الشرق الأوسط" نظرا لدوره في حرب المدن التي خاضها الجيش الأمريكي في العراق، وخاصة في الفلوجة، حيث قاد القوات خلال بعض المعارك التي صنفت على أنها الأكثر دموية، ويشغل حاليا منصب نائب القائد لشؤون القوى العاملة والاحتياط في مشاة البحرية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وكشفت المصادر الإعلامية أن المستشارين العسكريين الأمريكيين يحثون الجانب الإسرائيلي على استخدام "مزيج من الضربات الجوية الدقيقة والعمليات الخاصة"، وذلك بدلا من الدخول في مغامرة شن هجوم برى واسع النطاق على غزة، الأمر الذي قد يهدد حياة الرهائن والجنود وتأجيج الصراع في المنطقة.

وينصح الخبراء العسكريون الأمريكيون القوات الإسرائيلية بالابتعاد عن حرب المدن والمناطق الحضرية وذلك لتجنيب القوات الدخول في حرب شوارع.

ويساعد العسكريون الأمريكيون القوات الإسرائيلية في تنفيذ استراتيجية العمليات والمهمات الخاصة، وهي أسلوب اتبعته القوات الأمريكية وقوات التحالف خلال حرب الموصل ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب "سي إن إن".