الجيش المصري يعلن تفاصيل حادث طابا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الجيش المصري في بيان أن الانفجار نتج عن "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابات طفيفه لعدد (6) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة".

وأكد الجيش أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصادر مطلعة، أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، أنه تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد والقضية قيد التحقيق.

وتابع "بحسب فهمنا فإن هذا التهديد هو مصدر الضرر الذي حدث في مصر".

وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".