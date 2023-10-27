الجيش الإسرائيلي: أطلقنا طائرات مقاتلة نحو تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد والقضية قيد التحقيق.

ومن جانبه، أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أنه "حسب تقديرنا الإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة هذا التهديد. ستعمل إسرائيل مع مصر والولايات المتحدة وتعزز الحماية في المنطقة في مواجهة التهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر".

ومن جانبه، أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، تفاصيل الانفجار الذي وقع صباح اليوم في محيط نقطة الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا على الحدود مع إسرائيل، حيث ذكر الجيش المصري في بيان أن الانفجار نتج عن "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابات طفيفه لعدد (6) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة"، وأكد الجيش أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".

وفي وقت سابق، صباح اليوم، سقط صاروخ في طابا ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر عقار سكني، حيث نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصادر مطلعة، أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.

ولاحقا، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصدر سيادي مصري إنه: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها". وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".

وياتي ذلك في وقت يستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 7028 قتيلًا ونحو 18482 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431.