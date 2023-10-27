شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تطلق قنابل صوتية ومياه عادمة لمنع المصلين من الوصول للأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أطلقت على المصلين قنابل صوتية لمنعهم من دخول المسجد الأقصى كما أطلقت المياه العادمة على الفلسطينيين في ظل انتشار لقوات الاحتلال على مداخل الأقصى، مؤكدة انتشار 5 آلاف شرطي فى شوارع القدس القديمة .

كما أفادت «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال تمنع المصلين المتواجدين على أبواب الأقصى من دخوله، وتجبر من فيه على الخروج.