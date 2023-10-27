إعلام: السويد ترحل المهاجر العراقي الذي حرق القرآن وتمنعه من دخول البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة التلفزيون السويدية "TV4"، أن مصلحة الهجرة لن تمدد تصريح إقامة موميكا الذي ينتهي في أبريل/نيسان من العام المقبل.

وأضافت أنه "سوف يتم سحب الحق في حصوله على حق اللجوء والحماية وسيتم ترحيله من السويد بعدها".

وأوضحت القناة أن مصلحة الهجرة قد تجد عوائق تنفيذ لهذا القرار (قرار الترحيل) في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أنه "سوف يتم منح تصريح إقامة محدد المدة لفترة تقارب 6 شهور من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024، بالإضافة إلى منح وثيقة السفر لنفس الفترة".

23 أغسطس, 13:52 GMT

ووفقا للإعلام السويدي، قررت مصلحة الهجرة منع موميكا من العودة للسويد لمدة 5 سنوات، بعد تنفيذ قرار ترحيله.

ونال موميكا شهرة في السويد والعالم بعد تنظيمه سلسلة تجمعات خلال الأشهر الماضية بعد أن قام بعدد من التظاهرات للإساءة للمسلمين والعراق ورموز دينية عراقية وقام بحرق المصحف أكثر من مرة، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وبدوره، طالب العراق، الحكومة السويدية بضرورة تسليم الشخص الذي حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم، إليه لمحاكمته.

وأدانت دول عربية وإسلامية حرق المصحف في السويد، وطالبت السلطات في ستوكهولم بعدم السماح للمتطرفين بتكرار أفعالهم.