شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية: صرامة تفتيش المساعدات تعرض الفلسطينيين للموت جوعًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تزايد معدلات الجوع وسط الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت مديرة البرنامج سيندي مكين إن التفتيش المبالغ في صرامته للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة، أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية بشدة.

وأضافت في مقابلة: "حصلنا على النذر اليسير من الشاحنات، نحتاج إلى إدخال كميات كبيرة. نحتاج إلى وصول آمن بلا قيود إلى غزة حتى نتمكن من إطعام الناس والتأكد من أنهم لن يموتون جوعًا، لأن هذا ما يحدث".

شحنات محدودة

ودخلت شحنات محدودة من الغذاء والمياه والعقاقير منذ يوم السبت الماضي، لكن لم يُسمح بدخول الوقود، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي.

وأصبح معبر رفح المصرث النقطة الرئيسية لتوصيل المساعدات منذ أن فرض الاحتلال حصارًا كاملًا على غزة.

وتقود الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة مفاوضات مع الكيان المحتل، في محاولة لوضع آلية قادرة على الصمود لتوصيل المساعدات إلى غزةـ ويدور الجدل حول إجراءات تفتيش المساعدات وعمليات القصف على جانب غزة من الحدود.