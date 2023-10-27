مشاركة للمرة الأولى منذ "طوفان الأقصى".. البحرية الإسرائيلية تعلن تدمير بنى تحتية لـ"حماس" جنوبي غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن قوات الكوماندوز الإسرائيلية البحرية "شييطت 13" قامت بتنفيذ عملية دهم بحرية، ودمرت بنى تحتية لحركة "حماس" جنوبي القطاع.

وأوضحت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن قوات "شييطت 13" قامت خلال ساعات الليل الماضية، بعملية دهم مركزة للمرة الأولى لتلك القوات منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة حماس فجر السابع من أكتوبر الجاري.

وأفادت بأن تلك القوات البحرية الخاصة دمرت بنى تحتية لحماس ونشطت داخل مجمع تستخدمه أفراد القوة البحرية لحركة حماس.

وفي السياق نفسه، سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، ظهر اليوم الجمعة، وأُعلن عن إصابة 3 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ على مبنى في المدينة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 3 إسرائيليين أصيبوا جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى يقطنون به في مدينة تل أبيب، وسط سماع دوي صافرات الإنذار.

ومن جانبها، أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، إطلاق رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة نحو "تل أبيب" ومحيطها، ردا على "المجازر" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.