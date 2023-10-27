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5 مصابين في انفجار بطابا المصرية

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اليوم - وكالات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصابين في انفجار بطابا المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع انفجار في مدينة طابا المصرية، قرب الحدود مع فلسطين المحتلة.

ونقلت قناة إكسترا نيوز، عن مصادر مطلعة قولها، إنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا، ما أسفر عن إصابة 5 وحدوث تلفيات فى إحدى العمارات السكنية.

وأشارت المصادر إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.

وبثت قناة القاهرة الإخبارية المصرية صورًا للانفجار

حادث أمني

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.

وتابع: "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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