شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 34 صحفيًا فلسطينيًا في هجمات قوات الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، عن استشهاد 34 صحفيًا فلسطينيًا وإصابة العشرات، في هجمات إسرائيل على القطاع منذ ثلاثة أسابيع.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان، أنه تم استهداف مقرات 50 مؤسسة إعلامية منذ بدء هجمات إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري. واتهم البيان إسرائيل باستهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل مباشر وتدمير منازلهم فوق رؤوسهم ورؤوس عائلاتهم وهدم مؤسساتهم الإعلامية.

مطالبات مستمرة بوقف العدوان

وطالب البيان كافة الجهات الدولية المعنية بـ"التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين لتمكينها من القيام بعملها". وتضمن البيان نشر حصيلة تفصيلية لهجمات إسرائيل على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية شملت أسماء 34 صحفيًا استشهدوا وآخرين أصيبوا بجروح إلى جانب توثيق فقدان آثار اثنين آخرين.

وأظهرت آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 7028، من بينهم 2913 طفلًا ونحو ألفي مفقود تحت الأنقاض جراء غارات إسرائيل على القطاع. التي تأتي ردًا على عملية حماس "طوفان الأقصى".

اعتقال 56 فلسطينيًا في الضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 56 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات ومداهمات في الخليل ونابلس وجنين، حيث اعتقلت 56 فلسطينيًا، ليرتفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 1510 فلسطيني، خلال عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية.

من جانبها وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 110 فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال ثلاثة أسابيع بينهم ثلاثة استشهدوا اليوم برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية وجنين.