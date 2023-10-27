شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 70%من المنشآت الصحية في السودان خارج الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان الهجمات على البنية التحتية المدنية في البلاد.

وبين أن مستشفى ومحطات مياه قرب العاصمة الخرطوم، قد تعرضت لهجوم في الشهر الجاري.

الحرب في السودان

وفي التاسع من الشهر الجاري، سقطت قذائف على مستشفى الناو، وهي واحدة من آخر المستشفيات التي لا تزال تعمل في أم درمان ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بينما كان طاقم طبي يقوم برعاية المرضى.

وقال إن أربع قذائف أخرى انفجرت قرب المستشفى، ما أسفر عن مقتل شخصين آخرين، وقصفت محطة لمعالجة المياه في أم درمان في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ما تسبب في حدوث اضطراب بإمدادات المياه.

ضحايا الصراع في السودان

وأكدت خطورة حدوث اضطراب بإمدادات المياه على نحو خاص على ضوء تفشي للكوليرا وظهور أكثر من 1600حالة في السودان، كما أصبح أكثر من 70%من المنشآت الصحية خارج الخدمة.

وأجبر نحو 5.8 ملايين شخص على النزوح في السودان منذ منتصف أبريل، من بينهم 4.6 ملايين داخل البلاد.

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في القتال أو العنف ضد المدنيين مع حلول منتصف الشهر الجاري.