شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": استشهاد 7326 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 7326 فلسطينيًا استشهدوا، بينهم 3038 طفلًا، في الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وذكر المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي: "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 7326 شهيدًا منهم 3038 طفلًا و1726 سيدة و414 مسنًا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنًا بجراح مختلفة".

ارتكاب جرائم حرب في غزة

واتهمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل، بارتكاب جرائم حرب عبر فرض الحصار على قطاع غزة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية "رافينا شامداساني" في جنيف اليوم الجمعة: "العقاب الجماعي جريمة حرب. لا بد أن يتوقف العقاب الجماعي الذي توقعه إسرائيل على جميع سكان غزة فورًا".

وذكرت المفوضية أيضًا أن حركة حماس ارتكبت جرائم حرب وفظائع بما في ذلك خطف مدنيين من إسرائيل، خلال الهجمات الدموية التي شنتها في السابع من أكتوبر. وطالبت شامداساني الفصائل الفلسطينية بوقف "الهجمات العشوائية" على إسرائيل.

ويعتقد أن هناك ما يربو على 200 أسير، معظمهم مدنيون، لدى حماس في غزة. وأعلنت إسرائيل "حصارًا شاملًا" على غزة وقطع إمدادات الماء والغذاء والكهرباء والوقود عن القطاع. وأشارت شامداساني إلى اقتراب كارثة إنسانية فيما يخص 2.2 مليون نسمة محاصرين داخل غزة يتم معاقبتهم جماعيا.