شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى ينسق 6 رحلات جوية جديدة للمساعدات الإنسانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت رحلة مساعدات جديدة للاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة، من عاصمة الدنمارك "كوبنهاجن" تحمل 51 طناً من الأدوية والمواد الطبية والمستلزمات التعليمية قادمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى مصر لمساعدة المحتاجين في قطاع غزة المنكوب من جراء عمليات القصف الإسرائيلية.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمى اليوم، أن الرحلة الجديدة تعد جزءًا من 6 رحلات جوية في إطار عملية الجسر الجوي الإنساني التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تنقل الإمدادات الأساسية المقدمة من الشركاء للانتشار السريع في الميدان، حيث يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل التكلفة الإجمالية لجميع الرحلات الجوية ودعم تنسيق العمليات في إطار مرفق الاستجابة الإنسانية الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الرحلات القادمة خلال الأسبوعين المقبلين، وإلى جانب اليونيسف، من بين الشركاء الذين يقدمون الشحنات الإنسانية هناك منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للاجئين ومنظمة الصليب الأحمر الدولية.

وسيتم استخدام مواد المساعدات التي تم تسليمها لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، نظرا لتصاعد أعمال العنف الأخير الذي يؤثر على الفلسطينيين في غزة، حيث يستمر الوضع السيئ بالفعل في التدهور، بحسب البيان.