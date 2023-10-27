شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة العراقية": إرسال مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التجارة العراقية ، الجمعة، إرسال مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة - في بيان لها أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استناداً لتوجيهات وزير التجارة العراقي أثير الغريري، بادرت شركة الأسواق المركزية بإرسالها المساعدات الغذائية اللازمة ضمن برنامج الوزارة لتقديم الدعم اللازم لابناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف أن شاحنات الأسواق المركزية حملت المساعدات للمواد الغذائية من الأرز والسكر والبقوليات وزيت الطعام، مبينا أن قيادة قوات الدفاع الجوي تقوم بإيصالها إلى مدينة العريش المصرية لإيصالها لقطاع غزة.