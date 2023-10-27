مشاهد لقيام الجيش الإسرائيلي بعملية إنزال بحري و"القسام" تتحدث "قفزهم في البحر" ... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الجيش الإسرائلي: "نفذت قوات الكوماندوز البحري خلال ساعات الليلة الماضية عملية دهم مركزة من البحر في جنوب قطاع غزة، حيث دمر أفراد الكوماندو البحري بنى تحتية لـ"حماس"، ونشطت داخل مجمع تستخدمه أفراد القوة البحرية لحركة حماس.".

وفي السياق نفسه، أفادت حركة "حماس" بأن مقاتليها تصدوا، فجر الجمعة، لجنود إسرائيليين حاولوا الدخول من منطقة رفح إلى داخل غزة عبر البحر.

وقالت في بيان لها: "حاول العدو فجر اليوم الجمعة 27-10-2023م القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر".

ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.