الصين توضح موقفها من "حماس" وعن إمكانية التحدث معها بشأن الحرب

دبي - محمود عبدالرازق - وأجابت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي: "تأمل الصين دائما أن تحقق جميع الفصائل الفلسطينية المصالحة والتعاون، ومع ذلك، نعتقد أن الأولوية الملحّة الآن هي إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وهذا ما ظلت الصين تفعله طوال الوقت، وسنواصل دعوة الأطراف المعنية إلى العمل معا لتهدئة الوضع".

وردا على سؤال آخر حول إن كانت هناك خطط من ناحية بكين للتحدث مع حركة "حماس" الفلسطينية بشأن إنهاء الحرب، فقد أوضحت نينغ، أن "الصين تجري اتصالات مع الأطراف المعنية، كما ندعو الأطراف المعنية في المجتمع الدولي إلى العمل معا من أجل وقف مبكر لإطلاق النار، وتجنب المزيد من التدهور في الوضع، وستواصل الصين بذل جهود متواصلة لتحقيق هذه الغاية".

15 أكتوبر, 06:02 GMT

يشار إلى أن المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، تحدث مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الممثلين الخاصين للأمم المتحدة، بشأن وقف الحرب في غزة، كما أنه حضر، الأسبوع الماضي، قمة "القاهرة للسلام"، التي عقدت في العاصمة المصرية.

وكانت الصين قد أكدت، يوم الثلاثاء الماضي، أنه ليس لديها أية مصلحة ذاتية في القضية الفلسطينية، وأنها تأمل بإخلاص أن يتم تسويتها بشكل شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، وأن يتم حل المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف مرة واحدة وإلى الأبد، بحسب قولها.

14 يونيو, 18:53 GMT

كما دعا المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر سلام واسع النطاق، وفي أسرع وقت ممكن، لبحث الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.