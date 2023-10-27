فرنسا تقرر مصير المشاركين في أعمال شغب أعقبت مقتل المراهق الجزائري نائل

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وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة الفرنسية لمكافحة العنف في المناطق الحضرية، أشارت بورن كذلك إلى أنه سيتم درس "إشراف الجيش على الشباب المشاغب"، ومن بين الإجراءات المقترحة كذلك إنشاء "قوات العمل الجمهوري" التي ستركز الموارد في الأحياء من حيث الأمن.
3 يوليو, 16:07 GMT
واقترحت بورن أيضا منح الشرطة البلدية صلاحيات تنفيذ بعض مهام الشرطة القضائية تحت إشراف المدعين العامين ورؤساء البلديات الراغبين في ذلك، مشيرة إلى أن حكومتها ستقدم دعما بقيمة 100 مليون يورو للبلديات للمساعدة في إصلاح وإعادة إعمار المباني التي تضررت جراء أعمال الشغب، بالإضافة إلى تعويضات التأمين.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده بحاجة إلى عودة السلطة "على جميع المستويات"، وذلك في تعليقه على أعمال الشغب التي اشتعلت إثر إطلاق الشرطة الفرنسية النار على المراهق نائل.
15 يوليو, 13:30 GMT