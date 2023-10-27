إسرائيليون يستغيثون بعد إصابة 3 أشخاص جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى بتل أبيب

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن تلك الاستغاثة جاءت من قبل مواطنين إسرائيليين داخل مدينة تل أبيب، فور إصابة 3 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مبنى، بشكل مباشر داخل المدينة نفسها.

وقال مواطنون إسرائيليون:

أين رئيس البلدية؟ أين الدولة؟ نحن نطلق صيحات استغاثة، أنا آخذ سكينا إلى غرفتي حتى إذا حدث لي شيء ما، أستطيع الدفاع عن نفسي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، وأُعلن عن إصابة 3 إسرائيليين (ارتفع العدد إلى 6) جراء سقوط صاروخ على مبنى في المدينة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن 3 إسرائيليين أصيبوا جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى يقطنون به في مدينة تل أبيب، وسط سماع دوي صافرات الإنذار.

ومن جانبها، أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، إطلاق رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة نحو "تل أبيب" ومحيطها، ردا على "المجازر" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.