شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تنتقد صمت "الفرنكوفونية" تجاه الوضع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت تونس صمت المنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن الوضع في غزة.

وقال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار يوم الخميس، إنه لا يمكن للمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تُعد تونس إحدى الدول المؤسسة لها، أن تظل صامتة في مواجهة الوضع الكارثي في غزة الذي يتعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 3 أسابيع.

وأجرى عمار، بصفته رئيس المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية، محادثات عبر الهاتف مع لويز موشيكيوابو الأمينة العامة للمنظمة، بشأن "القصف الذي تتعرض له غزة وضرورة وضع حد له دون تأخير"، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية التونسية.

حالة كارثية

وقال نبيل عمار في اتصاله بموشيكيوابو: "وفقًا للقيم الأساسية للفرنكوفونية، لا يمكن للمنظمة أن تظل صامتة في مواجهة حالة كارثية مماثلة".

وأشار بيان الخارجية التونسية إلى أن المسؤولين اتفقا على ضرورة العمل من أجل التكريس الفعلي للقيم المشتركة، كاحترام الحق في الحياة والعيش المشترك، التي تقرها المنظمة الدولية للفرنكوفونية والتي من المفترض أن تسود في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع ان يلقي النزاع في غزة بظلاله على المؤتمر الوزاري للمنظمة المقرر في ياوندي بالكاميرون يومي 4 و5 نوفمبر المقبل برئاسة تونس.

دعم تونسي للفلسطينيين

وأعلنت تونس منذ بدء النزاع في غزة الذي أوقع الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين في قطاع غزة، دعما كاملًا للقطاع الذي يشهد دمارًا هائلًا بفعل القصف.

وانتقدت هيئة الاتصال السمعي والبصري في تونس، الهيئات التعديلية الأوروبية للإعلام، ولا سيما الفرنسية منها، بشأن ما الانحياز والتضليل في نقل الصحافة للوقائع.

واحتج تونسيون أمام السفارة الفرنسية بسبب موقف باريس من الحرب، ورسم نشطاء رسومات وشعارات مؤيدة للفلسطيين على جدار معهد فرنسا الثقافي بتونس.