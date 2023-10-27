شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الحاكم في تايلاند ينتخب ابنة رئيس الوزراء الأسبق زعيمة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب الحزب الحاكم في تايلاند اليوم الجمعة، ابنة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا زعيمة له.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أنه تم اختيار، بايتونجتارن شيناواترا - الابنة الصغرى لتاكسين - بالتزكية؛ لتصبح الزعيمة الجديدة لحزب "بويا تاي" بعد عامين من دخولها عالم السياسة.

يذكر أن رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا عاد مؤخرا إلى البلاد بعد 15 عاما قضاها في المنفى الاختياري، وقد تم إيداعه في السجن ليقضي 8 سنوات بموجب حكم للمحكمة العليا في البلاد، بعد اتهامه في 3 قضايا مختلفة تتعلق بإساءة استغلال السلطة ومخالفات وإصدار أوامر غير قانونية لبنك تديره الدولة حول قرض خارجي وحيازة أسهم بشكل غير قانوني.