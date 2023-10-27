شكرا لقرائتكم خبر عن وضع كارثي.. "الصحة العالمية": أطباء غزة يجرون عمليات جراحية على الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت منظمة الصحة العالمية الجدل الدائر بشأن دقة أعداد الشهداء التي تنشرها وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقال ريتشارد بيبركورن، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، إنه لم يكن لدى المنظمة سبب للتشكيك في البيانات التي تعلنها السلطات الصحية في غزة منذ سنوات.

وأشار بيبركورن إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي، وعدد الشهداء جراء الهجمات كبير.

العدوان على غزة

أشار بيبركورن إلى أن 23 من إجمالي 35 مستشفى في غزة لا تزال مفتوحة جزئيا على الأقل، لكن الأطباء في بعض المستشفيات يضطرون إلى إجراء عمليات جراحية على الأرض.

وأوضح أن الوضع يتدهور وسط الحصار شبه الشامل والضربات المتكررة على غزة.

وأضاف بيبركورن أن هناك حاجة لحوالي 94 ألف لتر من الوقود يوميا لتشغيل مولدات الكهرباء في أهم 12 مستشفى في غزة من أجل توفير الحد الأدنى من الرعاية للجرحى والمصابين بأمراض تهدد حياتهم.

كما لفت إلى إغلاق ثلثي إجمالي 72 وحدة صحية أصغر.