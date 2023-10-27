شكرا لقرائتكم خبر عن في ظروف صعبة..629 ألف نازح يقيمون بمراكز الأونروا للإيواء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا نزوح نحو 629 ألف نازح فلسطيني، في 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد تعرض منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم 21 على التوالي.

وقالت الأونروا في تقرير لها إن النازحين يعيشون ظروف إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يتواجد به 12500 نازح، جلهم من الأطفال والنساء.

1.4 مليون نازح

كما أكدت أن 39 موظفاً تابعاً للأونروا استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ، موضحة في الوقت نفسه، أن 38 ألف مريض يقيمون حالياً في مراكز الإيواء، هم بحاجة ماسة للعلاج.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن عدد النازحين داخليًا يُقدر بأكثر من 1.4 مليون شخص، فيما يعاني 15% من النازحين إعاقات، كما أن الملاجئ غير مجهزة لتلبية احتياجاتهم.

ووفقًا للسلطات المحلية، فإن أكثر من 49% من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة دُمرت بالكامل أو تضررت.