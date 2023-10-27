زيلينسكى يدعو الدول الأوروبية لبذل الجهود لمنع التصعيد العسكرى فى الشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الدول الأوروبية إلى بذل الجهود لمنع التصعيد العسكرى فى الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى -فى اتصال بالفيديو فى اجتماع للمجلس الأوروبى اليوم الجمعة- "أشكر كل من يبذل كل جهد للحفاظ على الوحدة مع أوكرانيا وداخل الاتحاد الأوروبي. وأود أن أؤكد على الوحدة فيما يتعلق بالحالة فى الشرق الأوسط. يجب علينا أن نفعل كل شيء لمنع نشوب حريق دولى أكبر فى الشرق الأوسط" -وفق ما نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس يوكرين) الأوكرانية.



وأكد أن "أعداء الحرية مهتمون للغاية بنقل العالم الحر إلى جبهة ثانية، ويجب أن نرى هذه الحسابات بوضوح ونقاومها معًا".



وأضاف "أشكر جميع القادة الذين تعمل دبلوماسيتهم النشطة بالفعل لصالح الأمن. وكلما أسرعنا فى السيطرة على الأمن هناك فى الشرق الأوسط، كلما أسرعنا فى استعادة الأمن هنا فى أوروبا".