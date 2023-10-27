شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: قصف مدفعى كثيف على غزة وانفجارات ضخمة تهز القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قصف مدفعى كثيف استهدف شمال قطاع غزة، فضلا عن دوى انفجارات قوية فى مناطق متفرقة من القطاع.

من جانبها، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم برى من قبل قوات الاحتلال على القطاع.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن تقارير إسرائيلية، تحدثت عن بدء الهجوم البري الشامل على قطاع غزة.

ولليوم الـ21 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.