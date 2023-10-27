شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام فلسطينية: غارات مكثفة لطائرات الاحتلال الإسرائيلى على شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن وسائل إعلام فلسطينية تقول إن غارات مكثفة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غربي قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.