شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: الصراع الفلسطينى الإسرائيلى يثير التوترات فى المنطقة بأكملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمترى بيسكوف، اليوم /الجمعة/ أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلى يثير التوترات فى المنطقة بأكملها، تعليقًا على الغارة الجوية الأمريكية على مستودعات الأسلحة الإيرانية فى سوريا.

وقال المتحدث الروسى -فى تصريحات أودتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "فيما يتعلق بالضربات الأمريكية، فإن التوترات الفلسطينية الإسرائيلية، بالطبع تثير التوترات فى المنطقة برمتها، وهذا أمر سيء للغاية".



وأشار، فى الوقت نفسه، إلى أنه لا توجد مخاوف من احتمالية تورط القوات الروسية المنتشرة فى سوريا فى الصراع، موضحًا بقوله: " لا وجود لمثل هذه المخاوف فى الوقت الحالي".



يُذكر أن وسائل الإعلام أفادت، فى وقت سابق بأن طائرتين من طراز F-16 تابعتين للقوات الجوية الأمريكية نفذتا ضربات على مستودعات أسلحة وذخيرة فى سوريا يقال إنها تابعة للحرس الثورى الإيراني. وفى غضون ذلك، صرحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن الولايات المتحدة لم تنسق ضربتها مع السلطات الإسرائيلية، وأن العملية الأمريكية لا علاقة لها بالصراع الفلسطينى الإسرائيلي.