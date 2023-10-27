شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: الغارات الجوية الإسرائيلية تستهدف المناطق الحدودية مع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن إعلام فلسطيني يقول إن أغلب الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة استهدفت المناطق الحدودية مع قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.