شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: استمرار القصف المدفعى الإسرائيلى العنيف شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك حسبما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل.

وتعرضت أنحاء مختلفة في قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف ومستمر، من الجو والبر والبحر، استهدف تحديدا مدينة غزة ومخيم الشاطئ ومناطق شمال قطاع غزة كافة.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والانترنت كافة مع قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.