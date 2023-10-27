شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: نناشد المؤسسات الأممية حماية زملائنا بغزة من القصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية إنه بناشد المؤسسات الأممية والدولية حماية زملائنا من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.