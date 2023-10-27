شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: مظاهرات وسط مدينة رام الله تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن هناك مظاهرات في وسط مدينة رام الله تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.