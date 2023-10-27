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وزير خارجية الأردن: إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانية

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، يقول إن إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة، والنتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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