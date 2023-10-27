شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، يقول إن إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة، والنتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.