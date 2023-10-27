شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأردن بالأمم المتحدة: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الشامل والعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل الأردن خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار عربى يدعو إلى الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الشامل والعادل.

وأضاف ممثل الأردن خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التصعيد في غزة، أن إسرائيل مسؤولة عن الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال، وما سيحدث مستقبلا في حال الاجتياح البري لغزة.

وأضاف ممثل الأردن، أن "إسرائيل تقوم باجتياح بري لقطاع غزة ومجلس الأمن يعجز عن إيقاف آلة الحرب... ومشروع القرار العربي يدعو إلى هدنة إنسانية وحماية المدنيين وإيصال المساعدات والدعم إلى قطاع غزة".