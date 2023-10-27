شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات الفلسطيني: قطاع غزة بات مفصولا عن العالم الخارجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن وزير الاتصالات الفلسطيني يقول إن قطاع غزة بات مفصولا عن العالم الخارجي

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.