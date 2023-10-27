غوتيريش: النظام الإنساني في غزة يشهد انهيارا كاملا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال غوتيريش: "النظام الإنساني في غزة، في حالة انهيار تام، مع ما يترتب على ذلك من عواقب لا يمكن تصورها بالنسبة لأكثر من مليوني مدني، ومع اشتداد القصف، تصبح الاحتياجات أكثر أهمية".

ووفقا له، قبل بدء القتال، كانت تمر نحو 500 شاحنة يوميا إلى غزة، وفي الأيام الأخيرة، دخل ما معدله 12 شاحنة فقط يوميا.

وتابع: "المساعدات التي تم تلقيها لا تشمل الوقود اللازم لعمليات الأمم المتحدة، الوقود اللازم أيضًا لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وإنتاج الغذاء وتوزيع المساعدات. ونظرًا للوضع اليائس والمأساوي، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة العمل داخل قطاع غزة دون حدوث تغيير فوري وجوهري في طريقة تلقي المساعدات".

وأضاف غوتيريش: "أكرر دعوتي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتوصيل الإمدادات الحيوية بالحجم المطلوب".

ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.