شكرا لقرائتكم خبر عن جسم غريب وطائرة مسيرة.. الجيش المصري يكشف تفاصيل حادث طابا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري أن حادثا طابا ونويبع الذان وقعا اليوم، نتجا عن سقوط طائرتين بدون طيار كانتا متجهتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال.

وأعلن أن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى تقوم بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

إسقاط الطائرتين

قال المتحدث باسم الجيش المصري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: بتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا.

يذكر أنه في صباح اليوم وقع انفجار في مدينة طابا المصرية، قرب الحدود مع فلسطين المحتلة.

ونقلت قناة إكسترا نيوز، عن مصادر مطلعة قولها، إنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا، ما أسفر عن إصابة 5 وحدوث تلفيات فى إحدى العمارات السكنية، وأشارت المصادر إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.