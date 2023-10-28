شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ الفلسطينيين في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يقول على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أنه لن نقبل مواصلة الحرب وقتل الشعب الفلسطيني ونحن في موقف أفضل بعد تصويت الأمم المتحدة لصالح قرار الهدنة الإنسانية في غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.