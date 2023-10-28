مساجد العراق تبدأ بالتكبير تضامنا مع الفلسطينيين فى غزة

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها أن المساجد بالعراق بدأت بالتكبير دعمًا وتضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.

وكان وزير الاتصالات الفلسطيني قال قبل قليل إن قطاع غزة بات مفصولا عن العالم الخارجي.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.