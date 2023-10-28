إعلام: مقتل أكثر من 100 فلسطيني في غارة إسرائيلية على برج سكني يأوي نازحين غرب غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال العلمية اليوم شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والكهرباء والمياه عن كامل القطاع.

وشوهدت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، تظهر إلقاء الطيران الحربي الإسرائيلي لقنابل "الفسفور الأبيض" على غزة.

ودعا قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وهو ما رفضته إسرائيل حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن إسرائيل ترفض دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وعازمة على القضاء على حماس.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.