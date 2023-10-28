شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. "الأونروا" تعلن توقف عملياتها هذه الليلة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إنها ستُضطر إلى وقف عملياتها هذه الليلة في غزة إذا لم يصل الوقود إلى القطاع على الفور.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة الإنسانية في غزة قد وصلت إلى نقطة غير مسبوقة، مؤكدة أن المستشفيات في غزة تتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود والماء والكوادر الطبية والإمدادات.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وذكرت أن تقنين الوقود في القطاع لا يستخدم سوى لتشغيل عدد محدد من المرافق، وأن المولدات ليست مصممة للعمل بشكل متواصل كما يحدث حاليًا بما قد يؤدي إلى تعطلها.

هذا وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن الإمدادات الحالية من الغذاء الأساسي في غزة تكفي لنحو 12 يومًا فقط.

وأشارت إلى أن المخزون الموجود لدى المتاجر من المتوقع أن ينفد خلال 5 أيام.

النازحون في غزة

ويبلغ عدد النازحين في الوقت الراهن أكثر من 1.4 مليون شخص منهم 590 ألفًا يحتمون بملاجئ الأونروا.

ويلجأ الناس إلى استخدام مياه الآبار، التي يرتفع فيها تركيز الملح بما يعرضهم لمخاطر صحية فورية.

ورُصدت حالات إصابة بالجدري المائي والجرب والإسهال، بسبب سوء الأوضاع واستهلاك المياه من مصادر غير مأمونة في غزة.