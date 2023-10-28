شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لـ"سى إن إن" يكشف بالأقمار الصناعية حجم الدمار فى غزة بعد عمليات الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد تحليل جديد وحصري لقناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، الجمعة ، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، قدراً كبيراً من الدمار في جميع أنحاء غزة في صور الأقمار الصناعية.

وذكر تحليل القناة الأمريكية، أنه "تم تدمير مساحات كبيرة من المباني حول مدينة غزة وبيت لاهيا وبيت حانون.. وقدر كبير من الأضرار التي تمكنت سي إن إن من تأكيدها يقع في شمال غزة.. كما تم التعرف عبر الأقمار الصناعية على مئات الحفر في شمال غزة".

وتمكنت القناة الأمريكية من تحديد مناطق الدمار في غزة من خلال صور الأقمار الصناعية من Planet Labs، ومن خلال العمل مع Synthetaic – وهي شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد وتصنيف البيانات، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية.

وقالت "سي إن إن" إنه باستخدام صور قطاع غزة بأكمله من Planet Labs، تقوم شركة Synthetaic بتحليلها ومقارنتها من خلال نظام التصنيف التلقائي السريع للصور (RAIC) المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحثًا عن الدمار مثل المباني المتضررة والمدمرة، بالإضافة إلى الحفر الناتجة عن الارتطام. وبمساعدة ما حددته RAIC على أنه تدمير، تلتقط "سي إن إن" صور Planet Labs وتجري تحليلها الخاص لتأكيد التدمير بشكل مستقل.