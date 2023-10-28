شكرا لقرائتكم خبر عن غزة الآن.. تفاصيل توسيع الاحتلال لعملياته البرية في القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل عملية الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ بدأت منذ أمس التشديد على القطاع، وسط انقطاع تام للخدمات من كهرباء وإنترنت وغيره، بحسب ما نقلته رويترز.

في تلك الأثناء توسع القوات الجوية والبرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي العمليات في غزة بحسب ما أكده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري.

العملية البرية في قطاع غزة

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته على قطاع غزة، إذ يشن هجمات بل هوادة على المستشفيات، والأبنية، ما يتسبب في وقوع شهداء كثيرون.

ووسط أنباء توسعة العملية البرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتعزز التوقعات بأن الغزو البري لقطاع غزة قد بدأ، هذا القطاع المحاصر من كل جهة، ولم يبق مكانًا أمنًا فيه.

حشد كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي خضم العملية البرية التي يصر الاحتلال الإسرائيلي على خوضها، تحتشد قواته بكثافة يغطيها قصف جوي عنيف.

ويتزامن مع توسيع العملية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، انقطاع كبير للخدمات، إذ قُطعت شبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت على نحو كامل.