أردوغان يدعو إسرائيل إلى التخلي عن "حالة الجنون" فورا ووقف الهجمات على غزة

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وتابع: "يجب على إسرائيل أن تتخلى فوراً عن حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها"، ودعا إلى تجمع شعبي للتضامن مع غزة في مطار أتاتورك بإسطنبول.
وتعرض قطاع غزة، مساء أمس الجمعة، لقصف عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي تزامناً مع محاولات اقتحام بري للقطاع وقطع خدمتي الاتصالات والانترنت عن كافة مناطق القطاع، ما ينذر بتفاقم الوضع الصحي والإنساني في غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيوسع من عملياته البرية في قطاع غزة، مستفيدا من استمرار القصف المكثف على القطاع، الذي اعتبر الأعنف في تاريخ المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس.
26 أكتوبر, 11:51 GMT
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بمقتل أكثر من 7 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3000 طفل جراء القصف الإسرائيلي.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.