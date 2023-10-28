"حزب الله" يدمر دبابة "ميركافا" داخل موقع عسكري إسرائيلي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وسائل إعلام تابعة للحزب، مقطع فيديو لقيام عناصره برصد وتدمير دبابة "ميركافا" إسرائيلية بصواريخ موجهة في محيط ثكنة "أفيفيم" العسكرية الإسرائيلية.

وكان "حزب الله" قد أعلن أمس الجمعة، استهداف موقعي "الصدح" و"مسغاف عام" التابعين للجيش الإسرائيلي، بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجموا موقع الصدح ودمروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته، وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته".

وفي بيان منفصل، أشار الحزب إلى أن "عناصره هاجموا أيضا موقع مسكاف عام (مسغاف عام) ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية".

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، تعرض مواقعه في منطقة أفيفيم وباتجاه منطقة مسغاف، من الأراضي اللبنانية، لافتا إلى عدم وقوع إصابات بين صفوفه.

يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.